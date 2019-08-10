Сб, 10.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Фото: в Нымме продается красивый ухоженный дом

ФОТО: City24

Белоснежные стены с отреставрированными деревянными включениями, отличная сантехника, большой участок - не дом, а восторг, настоящая жемчужина эстонской недвижимости, считает Postimees

Деревянный дом полностью реновирован в 2012 году и снаружи, и внутри. Высококачественная отделка и выполненный со вкусом дизайн делает это жилье идеально подходящим для взыскательного покупателя. 

ФОТО: City24

Во все комнаты проведено водяное отопление в полу. Подогрев воды осуществляется воздушно-тепловым насосом. Кроме жилого дома на участке расположена баня с террасой и гараж с вместительной кладовой. На участке осуществляется автоматический полив.

На первом этаже находятся просторная гостиная с открытой кухней, спальня, гардеробная, техническое помещение и туалет. На втором этаже - три спальни.  

ФОТО: City24

Подробности о продаже и остальные фотографии можно найти на портале недвижимости City24.

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