Фото: в Нымме продается красивый ухоженный дом

Деревянный дом полностью реновирован в 2012 году и снаружи, и внутри. Высококачественная отделка и выполненный со вкусом дизайн делает это жилье идеально подходящим для взыскательного покупателя.

ФОТО: City24

Во все комнаты проведено водяное отопление в полу. Подогрев воды осуществляется воздушно-тепловым насосом. Кроме жилого дома на участке расположена баня с террасой и гараж с вместительной кладовой. На участке осуществляется автоматический полив.

На первом этаже находятся просторная гостиная с открытой кухней, спальня, гардеробная, техническое помещение и туалет. На втором этаже - три спальни.

ФОТО: City24