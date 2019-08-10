Сб, 10.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк

Фото: удивительно красивая квартира с собственным баром

ФОТО: pufikhomes.com

Эта квартира в одном из лучших районов Стокгольма удивительна во всем. Само величественное здание поражает своей архитектурой и больше напоминает королевский дворец, чем жилой дом, рассказывает Pufik.

ФОТО: pufikhomes.com

Дизайн интерьеров также не отстает — шведские дизайнеры создали невероятно интересный жилой объект с яркими и смелыми решениями.

ФОТО: pufikhomes.com

В первую очередь, бросается в глаза столовая: оригинальный мини-бар в ретро-стиле и настенное панно — редко когда такое встретишь в скандинавских домах. Остальные комнаты также отличается роскошной благородной обстановкой, полной множества оригинальных предметов. Запоминающийся интерьер!

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