Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 36 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов hetked.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 36 евро
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Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 63 евро