Пн, 12.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 36 евро!

Милан.

ФОТО: New Press/Empics Entertainment

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов hetked.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 36 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 277 евро

Туда-обратно из Таллинна в Куала-Лумпур начиная с 401 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 466 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сеул начиная с 412 евро

Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 556 евро

Туда-обратно из Таллинна в Микронезию начиная с 668 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 42 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 53 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 63 евро

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