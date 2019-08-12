Сотни владельцев домов могут столкнуться с проблемами: полиция расследует деятельность финской строительной компании

Полиция изучает деятельность финской строительной компании Sisco. Бывшие работники фирмы рассказали журналистами телепрограммы MOT о регулярных нарушениях, связанных с соблюдением строительных норм. Инспекторы по качеству строительства сообщили, что испытывали на себе давление.
Компания Sisco специализируется на поставке деревянных модульных домов. За последние пять лет компания построила около тысячи квартир в Уусимаа, сообщает Yle.
Полицейское расследование ведется по подозрению в злостном хищении и мошенничестве.
Владельцы жилья информировали о серьезных проблемах в домах
Жильцы домов, построенных компанией, неоднократно сообщали о серьезных неполадках с системой отопления и дренажа.
По словам некоторых, температура в квартире не поднималась выше 14 градусов, поэтому приходилось отапливать жилье свечами и кухонной плитой.
Компания также не выполняла обязательств по проведения гарантийного ремонта.