Пн, 12.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Сотни владельцев домов могут столкнуться с проблемами: полиция расследует деятельность финской строительной компании

Сотни владельцев домов могут столкнуться с проблемами: полиция расследует деятельность финской строительной компании

Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Полиция изучает деятельность финской строительной компании Sisco. Бывшие работники фирмы рассказали журналистами телепрограммы MOT о регулярных нарушениях, связанных с соблюдением строительных норм. Инспекторы по качеству строительства сообщили, что испытывали на себе давление.

Компания Sisco специализируется на поставке деревянных модульных домов. За последние пять лет компания построила около тысячи квартир в Уусимаа, сообщает Yle.

Полицейское расследование ведется по подозрению в злостном хищении и мошенничестве.

Владельцы жилья информировали о серьезных проблемах в домах

Жильцы домов, построенных компанией, неоднократно сообщали о серьезных неполадках с системой отопления и дренажа.

По словам некоторых, температура в квартире не поднималась выше 14 градусов, поэтому приходилось отапливать жилье свечами и кухонной плитой.

Компания также не выполняла обязательств по проведения гарантийного ремонта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ