Сотни владельцев домов могут столкнуться с проблемами: полиция расследует деятельность финской строительной компании

Компания Sisco специализируется на поставке деревянных модульных домов. За последние пять лет компания построила около тысячи квартир в Уусимаа, сообщает Yle.

Полицейское расследование ведется по подозрению в злостном хищении и мошенничестве.

Владельцы жилья информировали о серьезных проблемах в домах

Жильцы домов, построенных компанией, неоднократно сообщали о серьезных неполадках с системой отопления и дренажа.

По словам некоторых, температура в квартире не поднималась выше 14 градусов, поэтому приходилось отапливать жилье свечами и кухонной плитой.