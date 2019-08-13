Вт, 13.08.2019
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  • Открытие все ближе: IKEA ищет сотрудников для таллиннского магазина

Открытие все ближе: IKEA ищет сотрудников для таллиннского магазина

IKEA начала нанимать сотрудников в Эстонии.

ФОТО: Ikea

Уже этой осенью шведский мебельный гигант IKEA планирует открыть в Таллинне на Петербургском шоссе пункт выдачи товаров, в котором будут доступны и образцы продукции, пишет Geenius.

В настоящее время IKEA ведет поиски работников торгового зала, а подать заявку можно до 18 августа. В объявлении сказано, что работнику предстоит помогать клиентам, работать на кассе, размещать ценники, а также обеспечивать чистоту в пункте выдачи товаров.

Информация о зарплате отсутствует, зато в компании обещают увлекательный опыт работы, дружный коллектив, а также возможность карьерного развития и гибкий рабочий график.

Читайте статью полностью на Geenius.ee.

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