Открытие все ближе: IKEA ищет сотрудников для таллиннского магазина

Уже этой осенью шведский мебельный гигант IKEA планирует открыть в Таллинне на Петербургском шоссе пункт выдачи товаров, в котором будут доступны и образцы продукции, пишет Geenius.
В настоящее время IKEA ведет поиски работников торгового зала, а подать заявку можно до 18 августа. В объявлении сказано, что работнику предстоит помогать клиентам, работать на кассе, размещать ценники, а также обеспечивать чистоту в пункте выдачи товаров.
Информация о зарплате отсутствует, зато в компании обещают увлекательный опыт работы, дружный коллектив, а также возможность карьерного развития и гибкий рабочий график.
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