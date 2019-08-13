Открытие все ближе: IKEA ищет сотрудников для таллиннского магазина

В настоящее время IKEA ведет поиски работников торгового зала, а подать заявку можно до 18 августа. В объявлении сказано, что работнику предстоит помогать клиентам, работать на кассе, размещать ценники, а также обеспечивать чистоту в пункте выдачи товаров.