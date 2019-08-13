Россия конфисковала 240 литров эстонского пива

По сообщению пресс-службы Кингисеппской таможни, пиво везли из Таллинна в Санкт-Петербург, передает rus.err.ee .

При прохождении таможенного контроля чиновники установили, что на самом деле пива было больше, чем перевозчик указал в сопроводительных документах.