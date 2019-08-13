Вт, 13.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк

Россия конфисковала 240 литров эстонского пива

Пиво

ФОТО: Arvo Meeksi/Valgamaalane

Кингисеппский городской суд конфисковал в пользу российского государства 240 литров эстонского пива, задержанного на таможенном пункте в Ивангороде.

По сообщению пресс-службы Кингисеппской таможни, пиво везли из Таллинна в Санкт-Петербург, передает rus.err.ee.

При прохождении таможенного контроля чиновники установили, что на самом деле пива было больше, чем перевозчик указал в сопроводительных документах.

По факту предоставления недостоверных сведений, Кингисеппская таможня возбудила дело об административном правонарушении. На основании решения суда 240 литров пива было решено конфисковать.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ