Россия конфисковала 240 литров эстонского пива

Кингисеппский городской суд конфисковал в пользу российского государства 240 литров эстонского пива, задержанного на таможенном пункте в Ивангороде.
По сообщению пресс-службы Кингисеппской таможни, пиво везли из Таллинна в Санкт-Петербург, передает rus.err.ee.
При прохождении таможенного контроля чиновники установили, что на самом деле пива было больше, чем перевозчик указал в сопроводительных документах.
По факту предоставления недостоверных сведений, Кингисеппская таможня возбудила дело об административном правонарушении. На основании решения суда 240 литров пива было решено конфисковать.