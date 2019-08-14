Навальный рассказал о планах оппозиции до и после выборов в Мосгордуму

По словам оппозиционного политика, на ближайших выборах в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель его аппарата Наталья Сергунина планируют провести в столичный парламент 45 лояльных "Единой России" кандидатов из заранее утвержденного ими списка.

В этих условиях оппозиция, по утверждению Навального, должна приложить все усилия, чтобы "забрать места у единороссов и отдать их очень классными толковым людям: Соболь, Яшину, Русаковой, Жданову, Янкаускасу и так далее". Называя данную стратегию "планом-максимум", политик указывает, что "планом-минимум" должен стать результат, при котором москвичи выйдут на протесты, а членам "Единой России" не удастся получить большинство в Мосгордуме.

По словам Навального, его команда с самого начала рассчитывала на то, что события вокруг выборов в Мосгордуму будут сопровождаться акциями протеста, однако не предполагали, что они будут столь многочисленными.

"Мы ждали иезуитской стратегии противодействия, включающей обман, разводки, интриги, заказуху, подкуп кандидатов и либеральных лидеров мнения. Регистрации кандидатов, а потом поэтапного снятия, - пишет Навальный. - Однако случилось нечто, и Путин действительно согласился превратить Москву во враждебный себе город, сжигая свой уровень поддержки на святом костре офшоров Сергуниной, украшений Раковой, бюджетов на благоустройство и так далее".