Введение бесплатного транспорта на Сааремаа привело к существенному росту числа пассажиров

Бесплатный общественный транспорт в Саареском уезде увеличил количество пассажиров почти на треть, пишет Saarte Hääl.
В первом полугодии этого года пассажиров уездных и городских линий насчитывалось 344 583, что на 103 688 человек, то есть почти на 30 процентов больше, чем годом раньше.
Советник по транспорту Сааремаской волостной управы Карл Тийтсон отметил, что общественный транспорт должен быть более гибким и умным, то есть в большей мере основанным на технологиях и больше учитывать то, как меняются привычки и потребности людей в транспорте.