Британские лейбористы хотят избежать Брекзита без сделки с ЕС

Нынешнее правительство Великобритании не имеет полномочий на выход страны из состава Евросоюза (Брекзит) без соглашения с Брюсселем. Об этом заявил в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам парламента Соединенного Королевства, опубликованном в среду, 14 августа, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию, пишет DW.com.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 14 августа 2019 г.

В частности, Корбин собирается инициировать голосование о доверии новому премьер-министру королевства Борису Джонсону. Если депутаты выразят Джонсону недоверие и Корбина назначат главой британского правительства на строго ограниченный период, он намерен провести всеобщие выборы и добиться повторного референдума о выходе страны из состава ЕС.

Кроме того, лидер оппозиции хочет обеспечить необходимое продление срока действия статьи 50-й Лиссабонского договора, регламентирующей выход из ЕС. Следует разрешить народу определять будущее нашей страны, подчеркнул Джереми Корбин в своем послании.

Новый британский премьер - сторонник Брекзита

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон 24 июля стал новым премьер-министром Великобритании. Преемник Терезы Мэй - убежденный сторонник Брекзита, даже без заключения соглашения с Брюсселем. Готовность нового премьера к жесткому Брекзиту еще до его назначения спровоцировала целую волну отставок членов правительства.

В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. Причиной этого шага она назвала неразрешимые разногласия с парламентом о планах выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин трижды отклоняла соглашение о Брекзите, ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем.