Чт, 15.08.2019
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  • В ногу со временем: сдающих теоретическую часть экзамена по вождению ожидают перемены

В ногу со временем: сдающих теоретическую часть экзамена по вождению ожидают перемены

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Maanteeameti sõidueksam.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В ближайшее время теоретическую часть экзамена по вождению в Департаменте шоссейных дорог можно будет сдавать с помощью планшетов — переход с настольных компьютеров на мобильные устройства начался в августе и должен закончиться в октябре, пишет Geenius.

«На данный шаг нас воодушевил опыт других стран, где данное решение хорошо себя зарекомендовало», - заявил руководитель экзаменационного отдела Прийт Тамра, а также добавил, что первые испытания подтвердили удобство данного решения для экзаменуемых.

Необходимость в новом решении была обусловлена устареванием имеющейся техники, а также неоспоримым плюсом планшета в виде интуитивно понятного интерфейса.

В Департаменте шоссейных дорог сообщили, что не всем экзаменуемым было удобно использовать компьютерную мышь, а теперь для выбора нужного ответа достаточно дотронуться до экрана планшета; также плюсом новой системы станет возможность одновременной проверки знаний 30 экзаменуемых вместо прежних 18.

Читайте статью полностью на Geenius.

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