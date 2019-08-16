Кая Каллас: Юри Ратас должен призвать к порядку своих министров

В субботу руководство парламентской фракции Партии реформ обсудит ситуацию, связанную с конфликтом между лидерами EKRE и гендиректором Департамента полиции и пограничной охраны Эльмаром Вахером, заявила председатель Партии реформ Кая Каллас.
«Разброд, который мы сейчас наблюдаем, конечно же, является поводом для выражения недоверия правительству. Большое удивление вызывает сама комбинация, при которой министр финансов пытается уволить руководителя крупной организации, находящейся в подчинении у министра внутренних дел. Как это вообще могло произойти и кто несет за это ответственность - глава Минфина, который так поступил, министр внутренних дел, за которого это было сделано?» - недоумевает Кая Каллас, которую цитирует Rus.ERR.
«Но в любом случае за работу правительства отвечает глава кабинета, который мог бы призвать к порядку своих министров», - заключила она.