Кая Каллас: Юри Ратас должен призвать к порядку своих министров

«Разброд, который мы сейчас наблюдаем, конечно же, является поводом для выражения недоверия правительству. Большое удивление вызывает сама комбинация, при которой министр финансов пытается уволить руководителя крупной организации, находящейся в подчинении у министра внутренних дел. Как это вообще могло произойти и кто несет за это ответственность - глава Минфина, который так поступил, министр внутренних дел, за которого это было сделано?» - недоумевает Кая Каллас, которую цитирует Rus.ERR.