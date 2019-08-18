Дождь и спойлеры: как прошли одиночные пикеты в Москве

Две акции за честные выборы в Мосгордуму прошли в субботу, 17 августа, в Москве. О первой - митинге КПРФ на проспекте Академика Сахарова - было известно за неделю. О второй - серии одиночных пикетов на Бульварном кольце - буквально накануне сообщил мундепутат Илья Азар. Но обе они даже близко не смогли превзойти по численности согласованную акцию "Допускай - Отпускай" на Сахарова 10 августа. Тогда на улицу вышло 60 тысяч человек. Корреспондент DW поговорила с участниками протестов об их дальнейших планах перед выборами 8 сентября.

До выборов в Мосгордуму остается меньше месяца. К этому времени Мосгоризбирком успел снять почти всех независимых кандидатов в депутаты, силовики - задержать и в некоторых случаях - покалечить более двух тысяч участников протестов, а Следственный комитет - возбудить уголовные дела против участников так называемого "московского дела". У протеста появились свои узнаваемые герои - от юриста ФБК Любови Соболь и студента Егора Жукова до рэперов Face и Oxxxymiron.

Такой же негласной традицией стало выходить на "прогулки" по городу каждую субботу, вплоть до дня голосования 8 сентября. В этом контексте суббота, 17 августа, стала самой неорганизованной из всех за нынешнее лето. После крупнейшего за последние годы митинга на Сахарова 10 августа, на который пришло 60 тысяч человек, лидеры протеста - как правило, инициативы об акциях исходили от Фонда борьбы с коррупцией или Либертарианской партии - взяли тайм-аут. Предложение выйти на улицу с одиночными пикетами появилось в пятницу вечером от муниципального депутата Ильи Азара. "Выступим по олдскулу", - написал он у себя в Facebook, пригласив сторонников на одиночные пикеты на Страстной и Сретенский бульвары к памятникам Высоцкому, Шухову и Крупской.

Митинг коммунистов и Киркоров на концерте-спойлере

В эту же субботу, несколькими часами раньше, в Москве прошли еще два массовых мероприятия. Первое - митинг партии КПРФ, которая требовала честных выборов. На проспекте Академика Сахарова собралось, по данным "Белого счетчика", чуть более четырех тысяч участников, перед которыми выступил лидер партии Геннадий Зюганов (из его выступления больше всего запомнилась красная куртка "Найк") и зачем-то протоирей Всеволод Чаплин.

Второе - концерт в честь 91-летия Парка Горького. Внешне он никак не связан с протестными акциями, если не знать, что уже третью субботу подряд московская мэрия организовывает так называемые концерты-спойлеры. На них в спешке и почти без предварительного анонсирования приглашают известных исполнителей, таких как Егор Крид или, как в эту субботу, певицу Лолиту и Филиппа Киркорова. По подсчетам DW, в первый час на концерте было около 300 - 500 человек. Певица Елка, выступавшая первой, со сцены просила зрителей "не зевать и улыбаться".

Пикеты на бульварах: без задержаний и планов на будущее