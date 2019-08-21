Мартин Хельме: мы одержимы желанием обновить весь государственный аппарат Эстонии

На вопрос ведущего Тоомаса Сильдама, откуда у Хельме такое недоверие к эстонским чиновникам, тот ответил: «Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии».

Известно, что Март и Мартин Хельме хотели отстранить от должности генерального директора полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера и выступают против сохранения Лавли Перлинг в должности генерального прокурора. Член правления партии EKRE Яак Мадисон потребовал отставки президента Керсти Кальюлайд.

Комментируя состояние коалиции, он обозначил, что важно не то, кто кому доверяет или нравится, а то, как стороны договариваются между собой. «Важно, чтобы мы достигали соглашения тремя партиями», - сказал Хельме.

По его оценке, в первом правительстве премьер-министр Юри Ратас имел гораздо больше споров с отечественниками и социал-демократами, чем сейчас. «Как я понимаю, действующим правительством премьер-министру Ратасу легче управлять», - заметил министр.