Март Хельме в студии Postimees: я действовал под влиянием эмоций

В беседе с журналистом старший Хельме подтвердил, что встретится с Эльмаром Вахером в четверг в Министерстве внутренних дел.

На вопрос, как он себе представляет дальнейшую совместную работу с гендиректором полиции, Хельме ответил: «Я очень хорошо представляю себе это. Мы с ним в пятницу инспектируем границу».

Министр рассказал, что предложение освободить от должности Вахера ему сделал Мартин Хельме. «Он позвонил мне и сказал, что нужно что-то делать», – говорит политик.

Старший Хельме утверждает, что в случае с Вахером действовал под влиянием эмоций. «Скажу, что у меня подскочило давление», – отмечает Хельме, добавляя, что он уведомил премьер-министра о своем плане в то же самое время, как Мартин Хельме представил Вахеру приказ об отстранении.

По словам Хельме, в попытке освободить Вахера от должности не было ничего незаконного. «То, как Мартин поступил... видишь, это бумага, подпиши ее… Тут нет ничего незаконного, – считает министр внутренних дел. – Вахеру не давали зеленый свет для сокращения персонала. Ему дали задание составить предложение по сокращению расходов, а не начинать представлять предложения общественности как уже свершившийся факт. Свершившего факта не было», – говорит Хельме.

Министр внутренних дел считает, что ему нет необходимости приносить Вахеру извинения. По его словам, извиниться должна президент Керсти Кальюлайд.

«Я отказываюсь общаться с президентом Керсти Кальюлайд, пока она не извинится перед партией», – заявил Хельме.

На днях президент Кальюлайд после разговора с премьер-министром Ратасом заявила, что, по ее мнению, попытка отставки главы полиции – это исходящая из сознательного нарушения закона попытка загнать в кювет правовое эстонское государство. «Однако даже попытка — это недопустимо, и предпринявший такой шаг министр не годится в члены правительства республики», – заявила глава государства на днях.

Почему же Хельме не уведомил премьер-министра, что приказ уже на пути к Вахеру? «Это был сбой в коммуникации», – объяснил политик. Как известно, освободить гендиректора полиции от должности можно только решением правительства.

По словам Хельме, партия «Отечество» была в курсе планов. Единственной коалиционной партией, кто был против отставки Вахера, была Центристская партия.

В минувшую пятницу старший Хельме встретился с премьер-министром. Об итогах той встречи министр сказал следующее: «Я сказал ему, что мы поступили небрежно, не продумали свои шаги, извинились».