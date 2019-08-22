Чт, 22.08.2019
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  • В Ласнамяэ ехавшего на самокате человека сбила машина

В Ласнамяэ ехавшего на самокате человека сбила машина

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Электросамокаты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

В среду, 21 августа, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал ехавший на самокате человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 11.44 по адресу Петербургское шоссе, 77. Выезжавший с парковки автомобиль Mercedes-Benz GLK, которым управляла 20-летняя женщина, поворачивал налево, когда столкнулся с ехавшим на самокате 43-летним мужчиной.

Пострадавшего доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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