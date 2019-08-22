В Ласнамяэ ехавшего на самокате человека сбила машина

В среду, 21 августа, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал ехавший на самокате человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 11.44 по адресу Петербургское шоссе, 77. Выезжавший с парковки автомобиль Mercedes-Benz GLK, которым управляла 20-летняя женщина, поворачивал налево, когда столкнулся с ехавшим на самокате 43-летним мужчиной.
Пострадавшего доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.