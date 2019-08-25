Фото: выбраны самые красивые дома Эстонии

"Оформляя окрестности своего дома, каждый может внести вклад в украшение природы вокруг нас",- сказала президент на церемонии вручения премии.

В ежегодно проводящемся конкурсе на этот раз призами отмечены 62 дома, самоуправления и предприятия.

Темой месячника защиты природы на этот раз было „Igaühe loodushoid“, что подчеркивает роль каждого человека в сохранении ценностей природы и природной среды. По словам главы государства, осуществить это можно только опираясь на знания и энтузиазм, будь это в масштабах всего государства, своего города, деревни или вообще всей планеты.

„Именно оформление пространства вокруг своего дома это то место, где каждый может независимо внести заметный вклад в сохранение и увеличение богатства жизни. Только лишь ухаживая за газоном или клумбой, устраивая садовый пруд или компостную яму люди уже создают место для новой жизни и наращивают богатство жизни вокруг своего дома. А дополнительными усилиями — например, создавая дополнительные возможности птицам или букашкам для гнездования, можно еще больше увеличить это богатство“, - сказал президент.