Пн, 26.08.2019
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Команда эстонского киберспортсмена выиграла более двух миллионов долларов призовых

Clement "Puppey" Ivanov

ФОТО: liquipedia.net

Команда самого успешного киберспорстмена Эстонии Клемента Иванова Team Secret завершила поражением международный турнир The International  по "Доте" команде Team Liquidile. Однако команда Иванова заработала более двух миллионов долларов, передает Postimees.

Team Secret уступила в четвертьфинале  Evil Genius и должна была пробиваться в решающие поединки с нижней части сетки, однако финал так и остался всего в одном шаге. По итогам турнира Team Secret  завоевала четвертое место и более двух миллионов долларов призовых.

Победителем стала команда OG, получившая в качестве призовых более 15 миллионов долларов.

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