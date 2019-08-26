Тынис Саартс: экреизация как новая формула успеха Центристской партии?

Что нам следует учитывать в разговоре о Центристской партии и повторном завоевании сердец русских избирателей, так это то, что абсолютной монополии партия в русском сегменте уже не восстановит. Какая-то часть потенциальных русских голосов утрачена безвозвратно. Перешла к Партии реформ, может быть и к «Ээсти 200». Если последня в ближайшее время не возьмет национал-консервативный и антирусский курс, то голоса нового поколения либерально настроенных русских останутся у них.

Несмотря на символический законопроект о переходе на эстоноязычное образование, нужно учитывать, насколько тихими стали русофобские голоса национал-консерваторов в партии белок.

Часть русских избирателей окончательно разочарована, поэтому даже нынешний развал коалиции и замена Юри Ратаса не переубедили бы их и не привели к избирательным урнам. Вопрос, скорее, в том, как вернуть назад хотя бы пятую часть русскоязычных голосов, чтобы четко удержаться в первой политической лиге Эстонии, а не отдать эту позицию EKRE. Что для этого должно сделать нынешнее руководство Центристской партии и какие есть возможности у русских, чтобы самим изменить ситуацию в партии?

Разрушить эту коалицию хотя бы перед местными выборами?

С позиции руководства Центристской партии возможным решением могло бы стать следующее: нынешнюю коалицию с EKRE необходимо развалить перед осенними выборами 2021 года – желательно, как минимум, за полгода до выборов, чтобы на волнах медового месяца нового правительства удачно доплыть до выборов. Конечно, при условии, что в новом создаваемом правящем союзе у Центристской партии будут хорошие позиции (даже если не получится сохранить поста премьер-министра).

Естественно, здесь можно выдвинуть целый ряд контраргументов. Во-первых, будет ли для русского избирателя коалиция с Партией реформ более приемлемой, чем с EKRE? Я утверждаю, что в нынешней ситуации даже была бы, поскольку Партия реформ при Кайе Каллас выглядит совсем не так, как при Андрусе Ансипе. Несмотря на символический законопроект о переходе на эстоноязычное образование, нужно учитывать, насколько тихими стали русофобские голоса национал-консерваторов в партии белок.

Политики из Партии реформ четко осознали, что золото русской карты в эстонской политике начало тускнеть и чаша весов начала склоняться на ту сторону, где находится расхождение с EKRE. Таким образом, в тынисмяэской конторе явно готовы к разумным компромиссам как в области сохранения образования на русском языке, так и по другим вопросам национальной политики.