Фото: дуб в центре дома

Проектное бюро Alterstudio Architecture представило частный дом площадью 335 квадратных метров в Остине, США. Семья из четырех человек хотела жить в центре города, но максимально приближенно к природе. Сложный участок с неожиданными уступами, ручьями и природными видами стал идеальным местом для реализации желаемого.