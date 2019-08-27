Фото: дуб в центре дома

Проектное бюро Alterstudio Architecture представило частный дом площадью 335 квадратных метров в Остине, США. Семья из четырех человек хотела жить в центре города, но максимально приближенно к природе. Сложный участок с неожиданными уступами, ручьями и природными видами стал идеальным местом для реализации желаемого.
Архитекторы соединили интерьер с улицей, открыв внутреннее пространство и впустив динамичную природу в дом. Великолепный живой дуб с необычайно высоким стволом проходит через открытый потолок из кедра. Внутри дома представлена богатая палитра материалов, мебели и декора, придающая проекту изысканность.
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