Видео: oлимпийская надежда эстонского дзюдо получил страшную травму на чемпионате мира

В поединке 1/8 финала против венгра Кристиана Тота Куузик после иппона венгра приземлился на татами настолько неудачно, что сломал руку. По сообщениям портала Inside the Games, травма, полученная Куузиком, повергла зрителей в шок - рука спортсмена согнулась под неестественным углом.

Куузик был вынужден покинуть татами на носилках, затем его доставили для оказания помощи в больницу. Как отмечает Inside the Games, на замедленном повторе видно, что причиной травмы спортсмена стало падение на руку всем весом своего тела.