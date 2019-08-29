Видео: oлимпийская надежда эстонского дзюдо получил страшную травму на чемпионате мира
На проходящем в Токио чемпионате мира по дзюдо эстонский дзюдоист Маттиас Куузик пробился в категории до 90 кг в 1/8 финала, но страшный перелом руки не позволил нашему спортсмену продолжить соревнования, передает Postimees.
В поединке 1/8 финала против венгра Кристиана Тота Куузик после иппона венгра приземлился на татами настолько неудачно, что сломал руку. По сообщениям портала Inside the Games, травма, полученная Куузиком, повергла зрителей в шок - рука спортсмена согнулась под неестественным углом.
Куузик был вынужден покинуть татами на носилках, затем его доставили для оказания помощи в больницу. Как отмечает Inside the Games, на замедленном повторе видно, что причиной травмы спортсмена стало падение на руку всем весом своего тела.
Сам Куусик сказал, что девятым местом на ЧМ он доволен, но видео своей травмы пересматривать никогда не будет. Спортсмен также сообщил, что желает скорее восстановиться и попасть на Олимпиаду.