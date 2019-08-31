Финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге

Основными претендентами на проведение финала следующего розыгрыша турнира были «Газпром-Арена» и «Альянц-Арена» в Мюнхене.

УЕФА отдаст домашнему стадиону «Зенита» (вместимость – до 68 тысяч зрителей) право на проведение мероприятия в 2021 году.

А арена «Баварии», рассчитанная на 75 тысяч человек, примет финал ЛЧ-2021/22, сообщает AP со ссылкой на собственные источники в организации.

«Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году, что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.