Сб, 31.08.2019
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Финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге

Зенит-Арена в Петербурге.

ФОТО: Alexei Danichev/Sputnik

Финал Лиги чемпионов-2020/21, вероятно, пройдет в Санкт-Петербурге, передает Sports.ru.

Основными претендентами на проведение финала следующего розыгрыша турнира были «Газпром-Арена» и «Альянц-Арена» в Мюнхене.  

УЕФА отдаст домашнему стадиону «Зенита» (вместимость – до 68 тысяч зрителей) право на проведение мероприятия в 2021 году.

А арена «Баварии», рассчитанная на 75 тысяч человек, примет финал ЛЧ-2021/22, сообщает AP со ссылкой на собственные источники в организации.

«Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году, что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона. 

Официальное решение о местах проведения матчей будет принято на заседании исполнительного комитета УЕФА 24 сентября. 

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