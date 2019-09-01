Больше не хотят молчать: в Эстонии стремительно растет число жертв сексуального насилия

За первые шесть месяцев этого года в Центр кризисной помощи жертвам сексуального насилия обратилось 65 человек. В прошлом году за этот же период их было 36. Средний возраст обратившихся в центр в первом полугодии составил 24 года. Самому юному было всего два года, самому возрастному – 57.

По данным Министерства юстиции, за первые семь месяцев этого года было зарегистрировано 134 изнасилования, в то время как в 2018 году – 90, а годом ранее – 80.

По оценке министерства, число обращающихся за помощью растет благодаря просветительной работе Департамента социального страхования, а также тому, что центр гарантирует полноценную помощь и услугу реабилитации жертвам сексуального насилия.

Член Рийгикогу Лийна Керсна представила Министерству соцдел письменные вопросы, касающиеся плана действий для предотвращения сексуального насилия в близких отношениях, а также поинтересовалась, имеет ли в виду министерство при выделении финансовых средств центрам кризисной помощи возросшее число «клиентов».

В министерстве подтвердили, что сегодняшнее финансирование из госбюджета позволяет обеспечить полноценную помощь и реабилитационные услуги, но в случае, если число обращающихся за помощью будет расти, то дополнительное финансирование — критически важно.

Для этого Министерство соцдел ходатайствовало о дополнительных средствах из госбюджета для кризисных центров помощи жертвам сексуального насилия на период 2020-2023 гг. Выделят ли эти средства, станет ясно после следующего обсуждения госбюджета.