Керсти Кальюлайд поздравляет с началом учебного года: образование - это бесценный подарок самому себе

Дорогие дети, дорогие родители! Уважаемые учителя!

Сегодня начался новый учебный год. Это путешествие открытий. Я очень надеюсь, что в этом году каждый найдет для себя вещи, которые подарят настоящую радость открытия. Это могут быть учебники, разговоры с учителями и одноклассниками или однокурсниками, а также музеи, книги, интернет. Чтобы у вас у всех была радость открытия.

В особенности это касается молодежи и школьников. Но я надеюсь, способности снова и снова открывать, исследовать и находить интерес хватит всем, кто каждое утро входит в дверь школы, чтобы направлять вас, помогать вам, размышлять вместе с вами. И тех, кто, может быть, пока только думает вернуться к учебе или ищет область, которой хочет заниматься. Образование - золотой подарок самому себе, и его всегда стоит подарить. Это то, что каждый человек, молодой или старый, может сделать для себя.

Однако приносить молодежи радость должна и сама школа. Каждый ребенок должен иметь возможность ходить в школу каждое утро без страха. Каждый ребенок должен спать вечером, не боясь завтрашнего дня. Это станет возможным, только если все мы - ученики, учителя, родители, друзья и прохожие - будем внимательны и заботливы. Никто не должен просто отворачиваться, когда кому-то делают больно. Будь то в школе, после тренировки на автобусной остановке или вечером в интернете.

Дорогая молодежь!

Нас часто спрашивают, какой мир мы оставим нашим детям? Я все чаще вижу, что в действительности вы не хотите этого знать или просто сидеть и ждать. Согласно тестам PISA, молодые люди в Эстонии - одни из лучших в мире, и вы прекрасно понимаете, как устроен мир. Вы хотите сами решать, в каком мире вы проведете остаток своей жизни. Я все чаще и чаще вижу в вас желание и энергию изменить мир.

Желание самостоятельности. Желание решать климатические проблемы, которые неизбежно встают перед человечеством. Желание сохранить богатство видов на нашей планете. Желание сделать нашу планету чище, а не прятать голову в песок в надежде, что все образуется само собой. Я знаю, что часто именно вы побуждаете свою семью, близких и друзей задуматься на эти темы. Задуматься и начать действовать.

Дорогие дети и все те, кто продолжает или спустя длительное время вновь начинает учиться. Желаю всем вам полного дружелюбия и заботы, интересного учебного года. И, конечно, желаю безопасной дороги в школу!