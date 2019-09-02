Департамент статистики: в июле объемы промышленного производства в Эстонии снизились

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с июлем 2018 года на 2% больше продукции. Более половины отраслей промышленности превысили объём производства за тот же период прошлого года. Прежде всего рост обусловило увеличение производства продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования, а также объёмов обработки древесины. Среди наиболее весомых промышленных отраслей снизилось производство строительных материалов и электрооборудования.

На внешний рынок в июле продано 64% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт выросла на 7% и на внутренний рынок – на 13%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в июле в промышленности произведено на 3% меньше продукции, чем в июне, в обрабатывающей промышленности снижение составило 1%.

Производство электроэнергии в сравнении с июлем прошлого года уменьшилось на 61%, а производство тепла выросло на 2%.

Изменение индекса объёма промышленной продукции в процентах, июль 2019

Вид деятельности Динамика в сравнении с прошлым месяцем согласно сезонно откорректированным данным * Динамика в сравнении с этим же месяцем прошлого года согласно неоткорректированным данным согласно откорректированным данным по количеству рабочих дней ** ВСЕГО -2.9 -3.0 -5.3 Энергетика 4.3 -52.0 -52.0 Горнодобывающая промышленность -23.1 -40.3 -40.3 Обрабатывающая промышленность -0.7 5.3 2.5 обработка древесины и производство изделий из древесины 4.5 6.7 4.1 производство продуктов питания 3.1 7.8 5.7 производство компьютеров, электронного оборудования и оптических приборов -13.0 7.1 4.5 производство изделий из металла -4.7 5.5 2.1 производство электроприборов -0.8 0.9 -2.9 производство мебели 3.4 6.1 2.2 производство моторно- транспортных средств -2.2 -6.6 -8.8 производство строительных материалов -2.7 -1.0 -3.6 производство машин и оборудования -8.3 -0.1 -3.4 производство химической продукции 6.5 4.4 1.8

* В случае с сезонно откорректированным индексом объёма промышленной продукции устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам и влияние регулярно повторяющихся сезонных факторов. Рассчитывается только для сравнения с предыдущим месяцем.