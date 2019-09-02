Департамент статистики: в июле объемы промышленного производства в Эстонии снизились

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия производили в июле на 5% меньше продукции, чем в этот же месяце прошлого года. Производство увеличилось в обрабатывающей промышленности, но сократилось как в энергетике, так и горнодобывающей промышленности, говорится в пресс-сообщении.
В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с июлем 2018 года на 2% больше продукции. Более половины отраслей промышленности превысили объём производства за тот же период прошлого года. Прежде всего рост обусловило увеличение производства продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования, а также объёмов обработки древесины. Среди наиболее весомых промышленных отраслей снизилось производство строительных материалов и электрооборудования.
На внешний рынок в июле продано 64% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт выросла на 7% и на внутренний рынок – на 13%.
В соответствии с сезонно откорректированными данными, в июле в промышленности произведено на 3% меньше продукции, чем в июне, в обрабатывающей промышленности снижение составило 1%.
Производство электроэнергии в сравнении с июлем прошлого года уменьшилось на 61%, а производство тепла выросло на 2%.
Изменение индекса объёма промышленной продукции в процентах, июль 2019
Вид деятельности
Динамика в сравнении с прошлым месяцем согласно сезонно откорректированным данным *
Динамика в сравнении с этим же месяцем прошлого года
согласно неоткорректированным данным
согласно откорректированным данным по количеству рабочих дней **
ВСЕГО
-2.9
-3.0
-5.3
Энергетика
4.3
-52.0
-52.0
Горнодобывающая промышленность
-23.1
-40.3
-40.3
Обрабатывающая промышленность
-0.7
5.3
2.5
обработка древесины и производство изделий из древесины
4.5
6.7
4.1
производство продуктов питания
3.1
7.8
5.7
производство компьютеров, электронного оборудования и оптических приборов
-13.0
7.1
4.5
производство изделий из металла
-4.7
5.5
2.1
производство электроприборов
-0.8
0.9
-2.9
производство мебели
3.4
6.1
2.2
производство моторно-
транспортных средств
-2.2
-6.6
-8.8
производство строительных материалов
-2.7
-1.0
-3.6
производство машин и оборудования
-8.3
-0.1
-3.4
производство химической продукции
6.5
4.4
1.8
* В случае с сезонно откорректированным индексом объёма промышленной продукции устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам и влияние регулярно повторяющихся сезонных факторов. Рассчитывается только для сравнения с предыдущим месяцем.
** В случае с индексом объёма промышленной продукции, откорректированным по количеству рабочих дней, устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам. Рассчитывается только для сравнения с тем же месяцем прошлого года.