Пн, 2.09.2019
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Департамент статистики: в июле объемы промышленного производства в Эстонии снизились

Деревообрабатывающая промышленность. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия производили в июле на 5% меньше продукции, чем в этот же месяце прошлого года. Производство увеличилось в обрабатывающей промышленности, но сократилось как в энергетике, так и горнодобывающей промышленности, говорится в пресс-сообщении.

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с июлем 2018 года на 2% больше продукции. Более половины отраслей промышленности превысили объём производства за тот же период прошлого года. Прежде всего рост обусловило увеличение производства продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования, а также объёмов обработки древесины. Среди наиболее весомых промышленных отраслей снизилось производство строительных материалов и электрооборудования.

На внешний рынок в июле продано 64% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт выросла на 7% и на внутренний рынок – на 13%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в июле в промышленности произведено на 3% меньше продукции, чем в июне, в обрабатывающей промышленности снижение составило 1%.

Производство электроэнергии в сравнении с июлем прошлого года уменьшилось на 61%, а производство тепла выросло на 2%.

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Изменение индекса объёма промышленной продукции в процентах, июль 2019

Вид деятельности

Динамика в сравнении с прошлым месяцем согласно сезонно откорректированным данным *

Динамика в сравнении с этим же месяцем прошлого года

согласно неоткорректированным данным

согласно откорректированным данным по количеству рабочих дней **

ВСЕГО

-2.9

-3.0

-5.3

Энергетика

4.3

-52.0

-52.0

Горнодобывающая промышленность

-23.1

-40.3

-40.3

Обрабатывающая промышленность

-0.7

5.3

2.5

обработка древесины и производство изделий из древесины

4.5

6.7

4.1

производство продуктов питания

3.1

7.8

5.7

производство компьютеров, электронного оборудования и оптических приборов

-13.0

7.1

4.5

производство изделий из металла

-4.7

5.5

2.1

производство электроприборов

-0.8

0.9

-2.9

производство мебели

3.4

6.1

2.2

производство моторно-

транспортных средств

-2.2

-6.6

-8.8

производство строительных материалов

-2.7

-1.0

-3.6

производство машин и оборудования

-8.3

-0.1

-3.4

производство химической продукции

6.5

4.4

1.8

*        В случае с сезонно откорректированным индексом объёма промышленной продукции устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам и влияние регулярно повторяющихся сезонных факторов. Рассчитывается только для сравнения с предыдущим месяцем.

**       В случае с индексом объёма промышленной продукции, откорректированным по количеству рабочих дней, устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам. Рассчитывается только для сравнения с тем же месяцем прошлого года.

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