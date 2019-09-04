Рейтинги: поддержка Центристской партии за месяц выросла более чем на пять процентов

Сводные данные охватывают период с 5 августа по 2 сентября. Всего было опрошено 4000 граждан Эстонии. Партию реформ поддерживали 34,6% респондентов, что на 1,1 процента меньше, чем неделей ранее.

Занимающая второе место Центристская партия (22,9%) хоть и уступает лидеру, но за последний месяц поддержка партии выросла более чем на пять процентов. Консервативную народную партию поддерживают 15,8%, а за ней расположились Социал-демократическая партия (9,8%) и "Отечество" (7,3%). Интересно, что в этом году поддержка "Отечества" впервые опустилась так низко.