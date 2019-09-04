Женщине с ребенком грозит выселение из квартиры бывшего мужа

В редакцию написал житель Таллинна Артур. В письме он рассказал историю одной семьи, простую, с одной стороны, и запутанную, с другой.

«Женщина 42 лет является безработной и в данный момент занимается оформлением инвалидности. С дочерью тринадцати лет она живет в квартире, которая принадлежит ее бывшему мужу. Бывший муж, он же отец дочери, имеет проблемы с алкоголем и, на данный момент, скорее всего, потеряет работу и ему будет нечем платить за квартиру, под которую в банке выдан кредит на большую сумму. У женщины нет никакого имущества, по состоянию здоровья у нее нет возможности работать, но инвалидность еще не оформлена. Если хозяин квартиры перестанет выплачивать банку кредит, может ли в таком случае банк через суд отнять квартиру и оставить мать с несовершеннолетним ребенком на улице? Сумма выплат ежемесячно очень большая, и платить эту сумму банку нет никакой возможности».

Ситуация требовала значительных уточнений, и мы связались с женщиной, о которой шла речь в письме. Редакции кажется, что данная ситуация, при всей своей сложности и неприятности, довольно поучительна.

Юлия, так зовут попавшую в беду женщину, по закону никакого отношения к квартире в Ласнамяэ, в которой она сейчас живет, не имеет, она и ребенок в ней только зарегистрированы. Квартира была приобретена теперь уже бывшим мужем Юлии до заключения с ней брака. Восемь лет назад пара развелась, и бывший супруг переехал на квартиру к своей матери, вроде бы освободив жилплощадь. Все бы ничего, да муж склонен к алкоголю и азартным играм и постоянно нуждается в деньгах. Для погашения долгов он, специалист достаточно высокого уровня с хорошей зарплатой, и заложил квартиру вместе с бывшей женой и их дочерью. Согласия бывшей жены для этого не требовалось.

В данный момент, рассказала Юлия, бывший супруг находится в запое и уже две недели не выходит на работу. По ее словам, работодатель грозится увольнением, и она уже начинает прокручивать в голове самый черный сценарий: что будет, когда бывшего уволят и он перестанет платить банку? Идти женщине, судя по всему, некуда. Что делать?

Юри Асари, руководитель юридического бюро Invictus, признал ситуацию крайне неблагополучной.