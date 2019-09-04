Женщине с ребенком грозит выселение из квартиры бывшего мужа

К сожалению, в редакцию редко обращаются с радостными новостями. В 99,9% процентах читательских писем мы находим боль, гнев, отчаяние и безысходность. Часто мы не можем ничем помочь этим людям. Можем только посочувствовать и попытаться дать хоть какой-то совет.
В редакцию написал житель Таллинна Артур. В письме он рассказал историю одной семьи, простую, с одной стороны, и запутанную, с другой.
«Женщина 42 лет является безработной и в данный момент занимается оформлением инвалидности. С дочерью тринадцати лет она живет в квартире, которая принадлежит ее бывшему мужу. Бывший муж, он же отец дочери, имеет проблемы с алкоголем и, на данный момент, скорее всего, потеряет работу и ему будет нечем платить за квартиру, под которую в банке выдан кредит на большую сумму. У женщины нет никакого имущества, по состоянию здоровья у нее нет возможности работать, но инвалидность еще не оформлена. Если хозяин квартиры перестанет выплачивать банку кредит, может ли в таком случае банк через суд отнять квартиру и оставить мать с несовершеннолетним ребенком на улице? Сумма выплат ежемесячно очень большая, и платить эту сумму банку нет никакой возможности».
Ситуация требовала значительных уточнений, и мы связались с женщиной, о которой шла речь в письме. Редакции кажется, что данная ситуация, при всей своей сложности и неприятности, довольно поучительна.
Юлия, так зовут попавшую в беду женщину, по закону никакого отношения к квартире в Ласнамяэ, в которой она сейчас живет, не имеет, она и ребенок в ней только зарегистрированы. Квартира была приобретена теперь уже бывшим мужем Юлии до заключения с ней брака. Восемь лет назад пара развелась, и бывший супруг переехал на квартиру к своей матери, вроде бы освободив жилплощадь. Все бы ничего, да муж склонен к алкоголю и азартным играм и постоянно нуждается в деньгах. Для погашения долгов он, специалист достаточно высокого уровня с хорошей зарплатой, и заложил квартиру вместе с бывшей женой и их дочерью. Согласия бывшей жены для этого не требовалось.
В данный момент, рассказала Юлия, бывший супруг находится в запое и уже две недели не выходит на работу. По ее словам, работодатель грозится увольнением, и она уже начинает прокручивать в голове самый черный сценарий: что будет, когда бывшего уволят и он перестанет платить банку? Идти женщине, судя по всему, некуда. Что делать?
Юри Асари, руководитель юридического бюро Invictus, признал ситуацию крайне неблагополучной.
«Если квартира была приобретена до брака, то претендовать на нее читательница не может. Вывод: квартиру рано или поздно придется освобождать, потребует ли этого банк, бывший муж или приобретатель квартиры, если она все-таки будет продана. Основанием для пользования жильем может быть только право собственности на квартиру или договор найма. Если возможность есть – читательница могла бы попробовать заключить с бывшим мужем длительный срочный договор найма. В итоге это, конечно, не решит проблемы, но значительную отсрочку точно даст.
Почему следует заключить именно срочный договор, ведь слово «бессрочный» кажется более надежным. Дело в том, что именно бессрочный договор может быть расторгнут без уточнения причины с трехмесячным уведомлением. Именно бессрочный договор позволяет наймодателю увеличивать плату за наем по своему усмотрению. При заключении срочного договора на длительный период Юлия будет более защищена. Другого выхода я не нахожу. Правда, неизвестно, пойдет ли на это ее бывший супруг.
Что касается суда, которого так боится читательница, то в худшем случае банку не придется обращаться в суд. В нотариальном договоре об установке ипотеки определенно есть пункт о подчинении исполнительному производству. Но сумма, вырученная от продажи квартиры на торгах, может не покрыть весь долг и возможные штрафные санкции. В этом случае даже после продажи квартиры часть долга перед банком может сохраниться. Такое случается, если рыночная стоимость квартиры упала или ее невозможно продать по желаемой цене. Избежать такой ситуации можно, попросив у банка платежный отпуск. В этом случае какое-то время можно будет платить только интрессы. Есть вариант и рефинансирования займа. В результате можно продлить его срок, что уменьшит размер платежей. А лучше всего было бы иметь страховку займа. Но видимо, эти советы в данной ситуации не помогут. Думаю, что бывшему мужу читательницы, в случае проблем с выплатами, надо договориться о встрече в банке и проконсультироваться о возможных вариантах решения проблемы».