Во втором квартале в Эстонии было свыше 11 000 вакансий

Эта тенденция сохраняется с первого квартала 2017, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента статистики.

Количество вакантных должностей в сравнении с предыдущим кварталом и этим же периодом 2018 года уменьшилось на 2%. Всего вакантных и занятых должностей было 611 180, что в сравнении с предыдущим кварталом почти на 0,5% больше. В общей совокупности должностей по-прежнему наибольшей является доля вакансий в сфере обрабатывающей промышленности (18%), торговли (15%) и образовании (10%). Больше всего предложений о работе по-прежнему поступает от эстонских предприятий обрабатывающей промышленности и торговли – в этих сферах деятельности число вакансий во II квартале составляло 1585 и 2151 соответственно. Далее следуют сферы государственного управления и обороны (1145 вакансии) и образования (1134 вакансии).

Доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий во II квартале составляла 1,8%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в этом же квартале прошлого года. Наиболее высоким показатель доли вакансий был в сфере информации и связи (3%), а также государственного управления и обороны (2,9%), самым низким – в горнодобывающей промышленности (0,4%) и сфере операций с недвижимостью (0,2%).

Вакансии публичного сектора составили 30% от общего числа вакантных должностей. Наиболее высокой доля вакансий была на предприятиях, принадлежащих зарубежным частноправовым лицам (2,4%). В учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству и местным самоуправлениям, доля вакансий составила 2,2%, а на предприятиях, принадлежащих эстонским частноправовым лицам – 1,5%.

Большинство вакансий по-прежнему имелось в Харьюском уезде (77%), в том числе в Таллинне (64%). Далее следуют Тартуский (8%), Пярнуский и Ида-Вируский уезды (оба по 3%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском (2,4%) и Саареском (1,8%) уездах, а самой низкой – в Пыльваском уезде (0,3%).

Оборот рабочей силы, харатеризующий ее передвижение в результате приема на работу и увольнения, составил в целом около 116 000. В сравнении с тем же периодом прошлого года оборот рабочей силы вырос на 2%, а по сравнению с I кварталом 2019 года увеличился на 22%. По показателю как принятых на работу, так и уволившихся по-прежнему в первой тройке были сферы розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. Из числа всех уволившихся с работы по инициативе работодателя были уволены 10% работников.

Департамент статистики проводит исследование вакантных и занятых должностей и передвижения рабочей силы начиная с 2005 года. В 2019 году в выборке представлено 8300 предприятий, учреждений и организаций, а в генеральной совокупности представлены также некоммерческие организации и целевые учреждения с менее 50 работниками.

При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой деятельности Налогово-таможенного департамента.