Приусадебный участок, удостоившийся звания «Красивый дом Эстонии-2019», находится в Кристийне

«В этом году на конкурсе "Красивый дом Эстонии-2019" почетного звания были удостоены три частных сада в Таллинне: один из них - в районе Кристийне, на улице Вястрику, другой в Хааберсти, третий - в Пирита. Красивых участков и садов в Таллинне и во всей Эстонии великое множество, именно поэтому такое признание вызывает чувство гордости не только у владельца данного сада, но и у всего нашего района», - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.