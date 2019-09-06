Приусадебный участок, удостоившийся звания «Красивый дом Эстонии-2019», находится в Кристийне

«В этом году на конкурсе "Красивый дом Эстонии-2019" почетного звания были удостоены три частных сада в Таллинне: один из них - в районе Кристийне, на улице Вястрику, другой в Хааберсти, третий - в Пирита. Красивых участков и садов в Таллинне и во всей Эстонии великое множество, именно поэтому такое признание вызывает чувство гордости не только у владельца данного сада, но и у всего нашего района», - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
«Красивые участки и дворы Кристийне отмечались призами и ранее. Наши жители всем сердцем заботятся о своих домах и дворах. Приятно отметить, что следить за своим садом стало популярным, и ведь все эти сады - наше сокровище, - добавил Рийбе. - Красивый сад требует большой заботы, и эта работа действительно заслуживает признания. Поздравляем Эльзу Тамм, чей приусадебный участок на улице Вястрику по единогласному решению жюри удостоен звания "Красивый дом Эстонии-2019" - вы пример для других!»