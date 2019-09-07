Обмен состоялся: украинские и российские пленные вернулись домой

Олег Сенцов был помилован после обвинения в подготовке терактов в Крыму. ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вернулся в Москву. ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам человека в России Татьяны Москальковой, Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Освобожденные Украиной

«Украинская правда» опубликовала список из 35 освобожденных со стороны украинской стороной. Среди них главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, бывший командир ПВО в самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Освобожденные Россией

Среди пленных, которые прибыли в Киев, в том числе присутствовали украинский режиссер Олег Сенцов, 22 украинских моряка и двое сотрудник Службы безопасности Украины, которые участвовали в инциденте в Керченском проливе. Возле самолета их встречал президент Украины Владимир Зеленский.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку, которую держал 145 дней. Режиссер требовал освободить «всех украинских политических заключенных», находящихся на территории России.

Украинские моряки, арестованные в России после инцидента в Керченском проливе, были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Президент Украины: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем… Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

МИД РФ: это очень важный шаг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала максимально поддерживать настрой на решение проблем после состоявшегося в субботу обмена удерживаемых в России и Украине граждан.

"Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", - написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом". "Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - подчеркнула Захарова.

Правозащитники: это шаг к установлению справедливости

Правозащитная организация Amnesty International приветствует обмен заключенными между Москвой и Киевом и считает его шагом к установлению справедливости по отношению к заключённым, сообщил Интерфаксу в субботу пресс-секретарь российского отделения организации Александр Артемьев.

"Мы конечно приветствуем, что люди, которые не должны находиться в заключении, сейчас освобождены. Конечно, это не установление полной справедливости в отношении всех тех, кто стал фигурантами этого обмена, но это шаг в ее сторону", - сказал Артемьев.

Он отметил, что решение произвести обмен заключенными особенно верно в отношении Олега Сенцова, "чье преступление несоразмерно с тем наказанием, которое было ему назначено и чьего освобождения мы добивались на протяжении всего срока, что он находился в местах лишения свободы".