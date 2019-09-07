Картина дня: кикбоксер-рабовладелец, ДТП с летальным исходом, запрещенные фамилии и пропавшая подводная обсерватория

Обвиняемый в порабощении эстонский кикбоксер выходит из тюрьмы и будет носить электронный браслет

После четырех с половиной лет, проведенных под стражей по обвинению в порабощении, Аап Вельс выходит из тюрьмы под электронный надзор, поскольку госсуд не принял в производство апелляцию госпрокурора Вахура Верте. Читать далее...

В Вильяндимаа внедорожник вылетел с дороги, 35-летний мужчина погиб

Сегодня около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Метскюла волости Пыхья-Сакала внедорожник Ssangyong вылетел с дороги и перевернулся. 35-летний мужчина, получил настолько серьезные повреждения, что скончался на месте происшествия. Читать далее...

В Таллинне автомобиль сбил женщину на электросамокате, водитель скрылся с места ДТП

В пятницу около 17 часов в Таллинне, на перекрестке бульвара Мере и улицы Ахтри 55-летний водитель легкового автомобиля Opel Zafira сбил женщину на электросамокате. Читать далее...

Обмен состоялся: украинские и российские пленные вернулись домой

Сегодня в аэропорту "Внуково" приземлился самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена, а в киевском аэропорту "Борисполь" практически одновременно совершил посадку борт с гражданами Украины. Читать далее...

Неисправность спасательного вертолета могла стоить жизни заблудившемуся в лесу мужчине

Вчера вечером и сегодня ночью в Тартумаа полиция проводила масштабные поиски, чтобы спасти жизнь заблудившегося в лесу и переохладившегося мужчины. Читать далее...

Государство запретило брать более 200 фамилий: треть из них русские

Министр народонаселения Рийна Сольман отправила на обсуждение проект постановления, согласно которому обновляется список слишком распространенных фамилий, которые нельзя брать при намерении сменить свою. Читать далее...

20-й Осенний забег на 10 км выиграл украинец Коваль

Сегодня прошел 20-й Таллиннский осенний забег. В 17 часов на площади Вабадузе был дан старт на основной дистанции в 10 км. Победителем стал украинец Василь Ковыль с временем 30.10. Читать далее...

Со дна Балтийского моря таинственно исчезла подводная обсерватория

Станция, используемая для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR. Читать далее...

Пьяные грибники создают полицейским головную боль

Только в лесу начинается сбор ягод и грибов, как сразу вырастает число вызовов полиции в связи с потерявшимися людьми. Читать далее...

Побывавшую в Таллинне яхту основателя Microsoft продают за баснословные деньги

Принадлежавшая одному из основателей Microsoft и миллиардеру Полу Аллену яхта Octopus выставлена на продажу за 295 миллионов евро (325 миллионов долларов). Читать далее...

Мотоциклист вылетел с дороги в поле: водитель в больнице