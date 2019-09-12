Россия ждет от Эстонии деталей нового шпионского дела

Тремя месяцами позднее, 29 августа, Харьюский уездный суд без особой шумихи приговорил шпиона к пяти годам заключения. Дело обсуждалось в порядке согласительного производства. Сторону обвинения представляла госпрокурор Инна Омблер, имеющая опыт ведения крупных дел по шпионажу. Также у признанного виновным конфисковали 1300 евро дохода, полученного преступным путем.

Посольство России сообщило в соцсетях, что хотело бы получить от Эстонии детали этого шпионского дела.

«В связи с появлением 11 сентября в эстонских СМИ информации о задержании в мае правоохранительными органами Эстонской Республики неназванного гражданина Российской Федерации и вынесении ему в августе этого года приговора, предусматривающего лишение свободы сроком на пять лет за совершение „действий ненасильственного характера“ против Эстонии, посольство оперативно запросило у эстонских властей дополнительные сведения по существу предъявленных российскому гражданину обвинений. Ожидаем от эстонской стороны соответствующей официальной реакции», - сказано на официальной странице посольства России в Эстонии в Facebook.