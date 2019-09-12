Чт, 12.09.2019
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  • Россия ждет от Эстонии деталей нового шпионского дела

Россия ждет от Эстонии деталей нового шпионского дела

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Посольство РФ в Таллинне.

ФОТО: Тоомас Хуйк

В мае этого года КаПо задержала гражданина РФ (инициалы А. А.), которому Госпрокуратура предъявила обвинение в совершении ненасильственных действий, направленных против Эстонской Республики.

Тремя месяцами позднее, 29 августа, Харьюский уездный суд без особой шумихи приговорил шпиона к пяти годам заключения. Дело обсуждалось в порядке согласительного производства. Сторону обвинения представляла госпрокурор Инна Омблер, имеющая опыт ведения крупных дел по шпионажу. Также у признанного виновным конфисковали 1300 евро дохода, полученного преступным путем.

Посольство России сообщило в соцсетях, что хотело бы получить от Эстонии детали этого шпионского дела.

«В связи с появлением 11 сентября в эстонских СМИ информации о задержании в мае правоохранительными органами Эстонской Республики неназванного гражданина Российской Федерации и вынесении ему в августе этого года приговора, предусматривающего лишение свободы сроком на пять лет за совершение „действий ненасильственного характера“ против Эстонии, посольство оперативно запросило у эстонских властей дополнительные сведения по существу предъявленных российскому гражданину обвинений. Ожидаем от эстонской стороны соответствующей официальной реакции», - сказано на официальной странице посольства России в Эстонии в Facebook.

О новом деле о шпионаже А.А. прокуратура и КаПо пока открыто не говорили. На запрос Postimees пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп ответил, что конкретные детали обвинения нельзя делать достоянием общественности даже сейчас, потому что Полиция безопасности еще не закончила распутывать нити, которые дало это дело.

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