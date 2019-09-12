Хельме не отказался от планов понизить акциз на дизельное топливо

«Мы с лета проводим в Министерстве финансов анализы, собираем различные данные, разговариваем с разными участниками рынка — транспортниками и продавцами топлива. Можно сказать, что нам постоянно поступают очень разные подсчеты», — сказал Хельме.

Он добавил, что, согласно пессимистичным подсчетам, снижение цены на дизельное топливо до одного с Латвией уровня привело бы к сокращению бюджета на 40 млн евро, тогда как оптимистичные подсчеты прогнозируют дополнительные поступления в 20 млн евро. По словам министра, значительная разница в подсчетах связана с тем, что сложно спрогнозировать, будут ли эстонские операторы транспортных линий заправляться на эстонском рынке или продолжат это делать за границей.

Хельме сказал, что сейчас проводится исследование института конъюнктуры, которое должно дать ответ на этот вопрос.