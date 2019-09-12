Хельме не отказался от планов понизить акциз на дизельное топливо

Министр финансов Мартин Хельме сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что, хотя правительство не будет рассматривать вопрос об изменении акциза на дизельное топливо в ходе текущих переговоров по госбюджету на следующий год, оно может рассмотреть его позже, когда будет составлено соответствующее исследование.
«Мы с лета проводим в Министерстве финансов анализы, собираем различные данные, разговариваем с разными участниками рынка — транспортниками и продавцами топлива. Можно сказать, что нам постоянно поступают очень разные подсчеты», — сказал Хельме.
Он добавил, что, согласно пессимистичным подсчетам, снижение цены на дизельное топливо до одного с Латвией уровня привело бы к сокращению бюджета на 40 млн евро, тогда как оптимистичные подсчеты прогнозируют дополнительные поступления в 20 млн евро. По словам министра, значительная разница в подсчетах связана с тем, что сложно спрогнозировать, будут ли эстонские операторы транспортных линий заправляться на эстонском рынке или продолжат это делать за границей.
Хельме сказал, что сейчас проводится исследование института конъюнктуры, которое должно дать ответ на этот вопрос.
Министр сказал, что правительство не будет рассматривать вопрос об изменении акцизной ставки на дизельное топливо в ходе текущих бюджетных переговоров. «Это не значит, что, если мы получим правильные суммы, мы не сможем предъявить их правительству. Нужно, чтобы это было не затратным, а прибыльным или хотя бы нейтральным для бюджета. Я от этого плана не отказывался», — сказал Хельме.