Чт, 12.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

Данные сходятся: снижение акциза привело к резкому росту продаж алкоголя

Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Обнародованная сегодня статистика подтверждает то, чему министр финансов Мартин Хельме радовался в соцсетях еще месяц назад: снижение алкогольного акциза привело к тому, что в июле продажи крепкого алкоголя выросли почти втрое, пишет Postimees.

В июле этого года в государственную кассу поступило 27 млн в виде алкогольного акциза, что на фоне общих скудных поступлений особенно бросается в глаза. По сравнению с июлем прошлого года рост составил 53%, по сранвнию с июнем нынешнего - два раза, выясняется из опубликованной Минфином статистики налоговых поступлений за семь месяцев.

Особенно скачкообразно выросли продажи крепких спиртных напитков: почти в три раза, или на 180,4%. Продажи пива выросли на 53,4%.

25-процентное снижение акциза на алкоголь, вступившее в силу 1 июля, было беспрецедентным в эстонской истории. В результате его магазины опустошили свои прилавки. В июле розничные торговцы закупили больше алкогольных напитков, чтобы восстановить привычное состояние складов. 

За 7 месяцев года в госбюджет поступило 129 млн евро алкогольного акциза.

Если же посмотреть на все налоги в целом, в июле этого года налоговые поступления в казну составили 701,4 млн евро, что на 8,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ