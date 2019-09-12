Данные сходятся: снижение акциза привело к резкому росту продаж алкоголя

В июле этого года в государственную кассу поступило 27 млн в виде алкогольного акциза, что на фоне общих скудных поступлений особенно бросается в глаза. По сравнению с июлем прошлого года рост составил 53%, по сранвнию с июнем нынешнего - два раза, выясняется из опубликованной Минфином статистики налоговых поступлений за семь месяцев.

Особенно скачкообразно выросли продажи крепких спиртных напитков: почти в три раза, или на 180,4%. Продажи пива выросли на 53,4%.

25-процентное снижение акциза на алкоголь, вступившее в силу 1 июля, было беспрецедентным в эстонской истории. В результате его магазины опустошили свои прилавки. В июле розничные торговцы закупили больше алкогольных напитков, чтобы восстановить привычное состояние складов.

За 7 месяцев года в госбюджет поступило 129 млн евро алкогольного акциза.