Данные сходятся: снижение акциза привело к резкому росту продаж алкоголя

Обнародованная сегодня статистика подтверждает то, чему министр финансов Мартин Хельме радовался в соцсетях еще месяц назад: снижение алкогольного акциза привело к тому, что в июле продажи крепкого алкоголя выросли почти втрое, пишет Postimees.
В июле этого года в государственную кассу поступило 27 млн в виде алкогольного акциза, что на фоне общих скудных поступлений особенно бросается в глаза. По сравнению с июлем прошлого года рост составил 53%, по сранвнию с июнем нынешнего - два раза, выясняется из опубликованной Минфином статистики налоговых поступлений за семь месяцев.
Особенно скачкообразно выросли продажи крепких спиртных напитков: почти в три раза, или на 180,4%. Продажи пива выросли на 53,4%.
25-процентное снижение акциза на алкоголь, вступившее в силу 1 июля, было беспрецедентным в эстонской истории. В результате его магазины опустошили свои прилавки. В июле розничные торговцы закупили больше алкогольных напитков, чтобы восстановить привычное состояние складов.
За 7 месяцев года в госбюджет поступило 129 млн евро алкогольного акциза.
Если же посмотреть на все налоги в целом, в июле этого года налоговые поступления в казну составили 701,4 млн евро, что на 8,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.