В Париже стартовала самая массовая с 2007 года забастовка транспортников.

Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев. Как пишет NEWSru со ссылкой на RATP, после 20:00 (21:00 по Эстонии) 13 сентября будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.

В качестве альтернативы общественному транспорту RATP предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания. Многие жители города добирались на работу на велосипедах. В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час пик.

Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года. Демонстранты назвали это мероприятие «предупреждающим выстрелом».