В Париже стартовала самая массовая с 2007 года забастовка транспортников.

Работники парижского метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в пятницу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на организацию, управляющую общественным транспортом французской столицы (RATP).
Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев. Как пишет NEWSru со ссылкой на RATP, после 20:00 (21:00 по Эстонии) 13 сентября будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.
В качестве альтернативы общественному транспорту RATP предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания. Многие жители города добирались на работу на велосипедах. В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час пик.
Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года. Демонстранты назвали это мероприятие «предупреждающим выстрелом».
Ожидается, что в понедельник, 16 сентября, работники здравоохранения, авиации и юристы организуют очередную акцию протеста против реформы правительства, предусматривающей введение «единой» пенсионной системы и отмену так называемых специальных режимов, позволяющих нескольким категориям госслужащих выходить на пенсию на 2,5-10 лет раньше других. Правительство Франции рассчитывает на то, что голосование по реформе пройдет в парламенте в начале 2020 года.