Опять растут цены на дизельное топливо: в Таллинне заправиться дороже всего

Дороже всего на этой неделе бензин и дизельное топливо стоили в Таллинне, затем следует Рига и Вильнюс, где сохраняется самая низкая цена на горючее.

На рижских АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки снизилась на 0,8% - до 1,274 евро за литр, а цена на дизельное топливо увеличилась на 0,8% - до 1,224 евро за литр.

Похожие тенденции на этой неделе наблюдались в Вильнюсе. Там цена на бензин 95-й марки снизилась на 1,4% - до 1,169 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 1,3% - до 1,099 евро за литр.

В свою очередь в Таллинне цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,2% - до 1,316 и 1,286 евро за литр соответственно.