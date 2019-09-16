Пн, 16.09.2019
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Компания Eesti Raudtee продала роскошное московское представительство

Eesti Raudtee loobus kallist korterist Moskvas.

ФОТО: Sergei Karpukhin / Sergei Karpukhin/TASS

Примерно месяц назад компания Eesti Raudtee продала роскошную квартиру в центре Москвы, в которой на протяжении двух десятилетий действовало представительство предприятия, и перебралась в значительно более скромные помещения, пишет Äripäev.

Руководитель железнодорожной госфирмы Эрик Лайдвеэ обсновал продажу квартиры, расположенной неподалеку от Чистопрудного бульвара, ее плохим состоянием. Однако с этим утверждением не согласна бывший руководитель отдела внешний связей Eesti Raudtee Элма Мустонен.

Как сообщили Äripäev, квартиру в центре Москвы, в которой располагалась контора, продали за 49 млн рублей, или около 680 000 евро.

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