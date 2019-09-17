Безопасность детей под вопросом: правила пожарной безопасности не выполняют 70% проверенных детсадов и школ

Ведущий инспектор бюро надзора за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец выразил беспокойство по поводу результатов рейда. «Результаты не утешительны. Во многих учебных заведениях обнаружены крупные и недопустимые недочеты».

По словам инспектора, в ходе рейдов внимание было сосредоточено на системах раннего обнаружения возгорания и выполнении требований по эвакуации. «Поэтому, безусловно, многие недочеты были зафиксированы именно по этим пунктам», - уточнил Маринец. По его словам, часто схемы местонахождения систем раннего обнаружения возгорания в зданиях не соответствовали действительности, были выявлены проблемы с документами по их обслуживанию, а у персонала учебных заведений отсутствовали знания о поведении во время пожара.

Маринец рассказал, что в ходе предыдущих рейдов в учебные заведения были обнаружены недочеты в виде открытых противопожарных дверей и захламленных эвакуационных путей. И на этот раз инспекторы ведомства выявили проблемы с противопожарными дверьми – во многих учебных заведениях такие двери находились в открытом положении или вовсе отсутствовали. Также были выявлены проблемы с эвакуационным освещением и его обслуживанием.

По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райна Пыллу, за последние десять лет ведомство пристально следило за безопасностью в учебных заведениях и там проделана огромная работа.

«Все здания построены хорошо и с точки зрения пожарной безопасности находятся в очень хорошем состоянии. Все недочеты, которые заметили наши инспекторы больше организаторские. Человеческий фактор один из важнейших компонентов для обеспечения безопасности, и поэтому важно, чтобы все от директора до повара на кухне знали и исполняли свою роль. Только так можно избежать худшего», - рассказал Пыллу. По его словам, выполнение требований пожарной безопасности должно быть системным.

Всего инспекторы ведомства обнаружили и зафиксировали 360 недочета – в среднем это 2 недочета на здание. В ходе рейдов Спасательный департамент возбудил 45 дел об административном нарушении и 18 разбирательств о проступке.

«В учебных заведениях безопасность должна быт на первом месте, а любые снисхождения к требованиям пожарной безопасности просто недопустимы. Важно понимать, что каждый день в таких учреждениях находится очень много людей, большинство из которых - дети. Если правление школы или детского сада беспечно относится к требованиям пожарной безопасности, то такое же отношение будет и у работников этого учреждения», - рассказал Маринец, подчеркнув, что в учебных заведениях с пожарной безопасностью все должно быть идеально и альтернатив быть не может.

В Эстонии более 600 детских садов, 530 общеобразовательных школ, 37 прикладных учебных заведений, 19 высших учебных заведений 750 школ по интересам.