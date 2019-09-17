Безопасность детей под вопросом: правила пожарной безопасности не выполняют 70% проверенных детсадов и школ

На прошлой неделе в рамках рейда Спасательный департамент проверил соблюдение правил пожарной безопасности в школах и детских садах по всей Эстонии. Всего инспекторы ведомства проверили 227 учебных заведения, из которых только 74 соответствовало требованиям.
Ведущий инспектор бюро надзора за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец выразил беспокойство по поводу результатов рейда. «Результаты не утешительны. Во многих учебных заведениях обнаружены крупные и недопустимые недочеты».
По словам инспектора, в ходе рейдов внимание было сосредоточено на системах раннего обнаружения возгорания и выполнении требований по эвакуации. «Поэтому, безусловно, многие недочеты были зафиксированы именно по этим пунктам», - уточнил Маринец. По его словам, часто схемы местонахождения систем раннего обнаружения возгорания в зданиях не соответствовали действительности, были выявлены проблемы с документами по их обслуживанию, а у персонала учебных заведений отсутствовали знания о поведении во время пожара.
Маринец рассказал, что в ходе предыдущих рейдов в учебные заведения были обнаружены недочеты в виде открытых противопожарных дверей и захламленных эвакуационных путей. И на этот раз инспекторы ведомства выявили проблемы с противопожарными дверьми – во многих учебных заведениях такие двери находились в открытом положении или вовсе отсутствовали. Также были выявлены проблемы с эвакуационным освещением и его обслуживанием.
По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райна Пыллу, за последние десять лет ведомство пристально следило за безопасностью в учебных заведениях и там проделана огромная работа.
«Все здания построены хорошо и с точки зрения пожарной безопасности находятся в очень хорошем состоянии. Все недочеты, которые заметили наши инспекторы больше организаторские. Человеческий фактор один из важнейших компонентов для обеспечения безопасности, и поэтому важно, чтобы все от директора до повара на кухне знали и исполняли свою роль. Только так можно избежать худшего», - рассказал Пыллу. По его словам, выполнение требований пожарной безопасности должно быть системным.
Всего инспекторы ведомства обнаружили и зафиксировали 360 недочета – в среднем это 2 недочета на здание. В ходе рейдов Спасательный департамент возбудил 45 дел об административном нарушении и 18 разбирательств о проступке.
«В учебных заведениях безопасность должна быт на первом месте, а любые снисхождения к требованиям пожарной безопасности просто недопустимы. Важно понимать, что каждый день в таких учреждениях находится очень много людей, большинство из которых - дети. Если правление школы или детского сада беспечно относится к требованиям пожарной безопасности, то такое же отношение будет и у работников этого учреждения», - рассказал Маринец, подчеркнув, что в учебных заведениях с пожарной безопасностью все должно быть идеально и альтернатив быть не может.
В Эстонии более 600 детских садов, 530 общеобразовательных школ, 37 прикладных учебных заведений, 19 высших учебных заведений 750 школ по интересам.
Спасательный департамент регулярно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. Систематические проверки помогают получить ведомству реальную картину выполнения правил по пожарной безопасности.