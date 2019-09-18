Доверяй но проверяй: читатель, купивший машину в лизинг, обнаружил, что целый год переплачивал банку

По его словам, в сентябре 2017 года он купил в лизинг новый автомобиль Toyota в банке Luminor. В первый год он сразу оплатил дорожную страховку и КАСКО.

«В сентябре 2018 пришло новое предложение по дорожной страховке. Договор по страхованию КАСКО оформлялся на 3 года. Я решил сделать выплаты за страховку ежемесячными, что составило 9.11 евро в месяц за дорожную страховку и 32.40 за страхование КАСКО, что в сумме составляет 41.51 евро в месяц», - сообщил он, а также добавил, что ввиду своей занятости, доверия банку Luminor, с которым сотрудничает уже не первый год и с учетом того, что это была не первая машина, купленная им в лизинг, он не стал пересчитывать всю сумму за страховые выплаты, которая была включена в счета от Luminor.

По мнению Дмитрия, сказался еще тот фактор, что Luminor не утруждает себя подробно расписывать страховую выплату в своем счете, а просто пишет «Kindlustus» и указывает общую сумму за обе страховки.

Согласно присланным в редакцию счетам, читатель ежемесячно переплачивал банку от 30 до 40 евро за страховку. «Если посчитать, то Luminor сделал ошибку и целый год выставлял двойной счет за страхование КАСКО. В августе 2019, когда я получил новое предложение по страховке, я решил снова перейти на годовой цикл оплаты и заметил ошибку. Естественно, я позвонил в банк и объяснил ситуацию. Мне подтвердили, что ошибка имеет место, - рассказал он. – Извинились и пообещали заняться проблемой. После этого я также сделал запрос в банк в письменном виде. Через пару дней позвонил снова, чтобы узнать, насколько далеко все сдвинулось с места. Меня попросили подождать еще, и с тех пор уже несколько дней тишина».

Дмитрия крайне возмутила эта ситуация, поскольку он исправно оплачивал счета, даже не подозревая, что банк мог допустить ошибку. «Например, если я не оплачу следующий счет в Luminor Liising, как быстро отреагирует их специалист в этом случае на мою задолженность и начнет названивать мне? Или же просто посадят на счетчик с первого же дня и занесут в черный список неблагонадежных клиентов. А ведь получается, что я выдал Luminor Liising деньги в долг в размере почти 400 евро на целый год. Причем без процентов», - подытожил он.

Как сообщил пресс-секретарь банка Luminor Мартин Кыйв, клиент обратился со своей проблемой 5 сентября. «Мы изучили суть претензии и ответили клиенту. Проблему удалось решить в течение недели», - сказал он.

На вопрос о том, как могла произойти такая ошибка и почему банк не выявил ее самостоятельно, Кыйв ответил, что все связанные со страховыми платежами операции автоматизированы: система генерирует счета на основании введенных данных.

«К сожалению, в системе была указана неверная дата, поэтому плата за страховку взималась в двойном размере. В настоящее время мы выясняем, имела ли место человеческая ошибка или технический сбой, чтобы в будущем избежать подобных проблем», - заверил он, а также принес клиенту извинения за возникшую ошибку.