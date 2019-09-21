Сядет надолго: мертвецки пьяный водитель получил заслуженное наказание

Последний раз Владимира поймали с опьянением в почти четыре промилле вечером 24 июля вблизи Хольстре и суд решил приговорить его с учетом предыдущих наказаний к почти трем годам тюрьмы.

Летом, когда его поймали в состоянии сильнейшего опьянения, у него еще было действующее наказание, которое было назначено за аналогичное нарушение в 2018 году. Тогда Хохлатова пьяным за рулем поймали вечером 6 августа в Выхма с опьянение в почти пять промилле. Согласно медицинским исследованием, такое опьянение может стать причиной смерти человека.

Суд тогда решил приговорить его к двум годам тюрьмы, из которых реально за решеткой следовало провести два месяца. Дальнейший срок считался условным. В 2016 году суд приговорил его за повторное вождение в нетрезвом виде (в 2015 году вблизи Мустла его два раза подряд ловили с опьянением в 2,4- и 1,6 промилле) к году тюрьмы, из которых четыре месяца он провел за решеткой.

Если в трех последних случаях Хохлатов после пьяного вождения минимум на несколько месяцев отправлялся в тюрьму, в 2013 году суд конфисковал у него автомобиль Jeep Cherokee, на котором он ехал после употребления водки. 15 февраля 2013 года полицейские поймали его в Мустла на улице Лембиту, алкоголь в крови составлял 3,29 промилле.

Это не было первым уголовным преступлением Владимира. В январе 2012 года суд приговорил его за домашнее насилие к тюремному заключению сроком в полтора года. За решеткой он должен был отсидеть пять месяцев, остальной срок был назначен в качестве условного с испытательным сроком в 18 месяцев.

Как показала жизнь, не смог представавший перед судом с 2006 года десять раз и каждый раз признанный виновным Владимир отказаться от совершения новых преступлений.