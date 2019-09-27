Пт, 27.09.2019
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Фото: в Пирита продается своеобразная двухкомнатная квартира

ФОТО: KV.EE

Фотографии выставленной на продажу квартиры в Пирита вызывают ностальгию и будят воспоминания, пишет Postimees. 

Двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров сначала привлекает внимание оригинальными деталями интерьера, многие из которых знакомы нам по советским временам, но очень органично сочетаются с модными дизайнерскими приемами: это часы, посуда, светильники. Затем выясняется, что кроме этого радуют еще и коммунальные платежи. Вернее, их размер. 

ФОТО: KV.EE

Квартира в самом деле своеобразная, она состоит из открытой кухни-гостиной, спальни и ванной комнаты, а безусловным украшением и достоинством объекта является балкон площадью целых 25 квадратных метров! 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE

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