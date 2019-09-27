Фото: в Пирита продается своеобразная двухкомнатная квартира

Фотографии выставленной на продажу квартиры в Пирита вызывают ностальгию и будят воспоминания, пишет Postimees.
Двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров сначала привлекает внимание оригинальными деталями интерьера, многие из которых знакомы нам по советским временам, но очень органично сочетаются с модными дизайнерскими приемами: это часы, посуда, светильники. Затем выясняется, что кроме этого радуют еще и коммунальные платежи. Вернее, их размер.
Квартира в самом деле своеобразная, она состоит из открытой кухни-гостиной, спальни и ванной комнаты, а безусловным украшением и достоинством объекта является балкон площадью целых 25 квадратных метров!
Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.