После повышения пенсии 80 500 пенсионеров начнут платить подоходный налог

По состоянию на сентябрь 2019 года, в Эстонии насчитывается 332 000 пенсионеров, из которых 211 000 человек имеют ежемесячный доход менее 500 евро. По состоянию на апрель следующего года, число пенсионеров, чей ежемесячный доход будет менее 500 евро, сократится до 130 000 человек, а это означает, что 80 500 пенсионеров начнут платить подоходный налог.
Если ежемесячный доход составляет менее 1200 евро, то подоходным налогом облагается сумма свыше 500 евро. Например, если пенсия до сих пор составляла 500 евро, а после увеличения она станет 545 евро, то обязательство по подоходному налогу составит 9 евро в месяц, пишет rus.err.ee.
Работающие пенсионеры, чей доход с зарплатой и пенсией в настоящее время превышает 1200 евро в месяц, но ниже 2100 евро, с повышением пенсии должны будут платить больший подоходный налог, и таких пенсионеров в Эстонии 22 400 человек.