После повышения пенсии 80 500 пенсионеров начнут платить подоходный налог

По состоянию на сентябрь 2019 года, в Эстонии насчитывается 332 000 пенсионеров, из которых 211 000 человек имеют ежемесячный доход менее 500 евро. По состоянию на апрель следующего года, число пенсионеров, чей ежемесячный доход будет менее 500 евро, сократится до 130 000 человек, а это означает, что 80 500 пенсионеров начнут платить подоходный налог.