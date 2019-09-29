Черный день для велосипедистов в Таллинне: один погиб, трое в больнице

За один день в Таллинне в ДТП попали четыре велосипедиста, один из них погиб, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Вчера в 11.20 в Таллинна на перекрестке бульвара Вабадузе и улицы Лыуна произошло ДТП: поворачивающая направо 40-летняя женщина на Toyota RAV4 столкнулась с ехавшей по велосипедно-пешеходной дорожке 78-летней велосипедисткой. Велосипедистка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Очевидцев произошедшего полиция просит для выяснения обстоятельств позвонить по номеру 612 3000 (с понедельника по пятницу 8.00-19.00) или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.
В 13.02 на перекрестке улиц Роху и Теллискиви 22-летний велосипедист ехал по пешеходному переходу и врезался в поворачивающий налево BMW, за рулем которого была 38-летняя женщина. В результате столкновения велосипедист упал и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 14.18 возле дома на улице Ряйме, 44 произошло ДТП: 65-летняя велосипедистка врезалась в бордюр и упала. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 15.46 возле здания на Нарвском шоссе, 95 спускавшийся с горки на Таллиннском певческом поле 35-летний мужчина на велосипеде Scwinn потерял управление, съехал с дороги прямо в столб и упал. Велосипедист скончался на месте. Полиция просит очевидцев этого трагического ДТП для выяснения обстоятельств случившегося позвонить на номер 612 3000 (Пн-Пт с 8.00 до 19.00) или отправить письмо на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.