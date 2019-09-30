Lux Express: э-визы увеличат турпоток в Ленобласть, но погранпункт в Ивангороде не резиновый

По словам члена правления автобусного перевозчика Lux Express Райта Реммеля, бесплатные электронные визы значительно упростят возможность путешествий в Санкт-Петербург, но ситуация на границе все еще остается слабым звеном, передает Rus.ERR .

«Существует так называемый зеленый коридор для автобусов, пересекающих границу, но он и сейчас очень загружен. Если же мы захотим добавить дополнительные отправления, то и эстонские, и российские власти скажут нам, что на границе нет для этого свободного времени», - посетовал Реммель.