Lux Express: э-визы увеличат турпоток в Ленобласть, но погранпункт в Ивангороде не резиновый

Вступающий в силу 1 октября упрощенный визовый режим для посещения Ленинградской области и Санкт-Петербурга увеличит количество туристов, но пропускная способность пункта пересечения границы Нарва-Ивангород не позволяет увеличить число автобусных рейсов из Эстонии в Россию, отмечают в компании Lux Express.
По словам члена правления автобусного перевозчика Lux Express Райта Реммеля, бесплатные электронные визы значительно упростят возможность путешествий в Санкт-Петербург, но ситуация на границе все еще остается слабым звеном, передает Rus.ERR.
«Существует так называемый зеленый коридор для автобусов, пересекающих границу, но он и сейчас очень загружен. Если же мы захотим добавить дополнительные отправления, то и эстонские, и российские власти скажут нам, что на границе нет для этого свободного времени», - посетовал Реммель.
По его словам, пограничники обеих стран работают хорошо, но препятствием является отсутствие надлежащей инфраструктуры и узкий мост.