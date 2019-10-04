Фото: загадочный дом на крыше высотного здания

Уникальный контекст отличает этот проект от других резиденций. Тут нет земельного участка, но есть бетонный двор с панорамными видами. Дом смело демонстрирует стеклянный фасад, потому что он не виден ни сбоку, ни сзади, ни с дороги внизу.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторы стремились к образу пространства без границ, которое появляется в небе из ниоткуда, у которого стены и крыша будто не существуют.

Что касается функционального наполнения, владелец заказал простую планировку для личного пользования, так как он нечасто принимает гостей. Архитекторы связали все пространства воедино посредством внутреннего двора.

ФОТО: hgroom.ru

В доме спроектированы гостиная, столовая, кухня, спальня и ванная комната. В качестве основного материала отделки использовали натуральное дерево, что позволило усилить эффект слияния всех комнат воедино. Конечным результатом стало пространство, характеризуемое теплым цветом дерева и прохладным небом.