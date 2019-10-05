Суд. Фото иллюстративное. ФОТО: Americanlegalnews.com

Суд американского штата Флорида приговорил присяжного заседателя к 10 дням тюремного заключения за то, что он проспал и не явился к началу судебного разбирательства, пишет Русская служба Би-би-си.

В августе 21-летний Деандр Сомервиль из города Уэст-Палм-Бич был назначен членом жюри. В первый день судебного разбирательства он проспал заседание и не уведомил об этом суд.

Судья обвинил присяжного в неуважении к суду и отправил в тюрьму на 10 суток, а также наложил на него 150 часов общественных работ и оштрафовал на 223 доллара.

После отбытия срока Сомервиль заявил, что обжалует приговор, который, по его мнению, оказался чрезмерным.