Суд американского штата Флорида приговорил присяжного заседателя к 10 дням тюремного заключения за то, что он проспал и не явился к началу судебного разбирательства, пишет Русская служба Би-би-си.
В августе 21-летний Деандр Сомервиль из города Уэст-Палм-Бич был назначен членом жюри. В первый день судебного разбирательства он проспал заседание и не уведомил об этом суд.
Судья обвинил присяжного в неуважении к суду и отправил в тюрьму на 10 суток, а также наложил на него 150 часов общественных работ и оштрафовал на 223 доллара.
После отбытия срока Сомервиль заявил, что обжалует приговор, который, по его мнению, оказался чрезмерным.
"Теперь у меня есть судимость, я чувствую себя почти что преступником, - сказал он в пятницу местным СМИ. - Теперь я должен давать объяснения в каждом интервью".