"Сильная финансовая политика": Эстония удостоилась высокой оценки от престижного рейтингового агенства

Основой для высокого рейтинга Эстонии является сильная финансовая политика, которую поощряют членство в ЕС и еврозоне, а также низкий уровень долга, позиция нетто-кредитодателя и эффективные государственные учреждения.

Долговое бремя правительственного сектора в первом квартале 2019 года упало ориентировочно до 8,1 процента ВВП и, по прогнозам, должно упасть еще сильнее и к концу 2020 года достичь 7,6 процента. Эстония входит в число трех стран с самым низким долговым бременем правительственного сектора среди оцениваемых Fitch стран.

По прогнозу Fitch, в этом году дефицит бюджета правительственного сектора составит -0,3 процента ВВП. В период 2020-2021 средний дефицит составит -0,2 процента ВВП, поскольку обстановка на рынке труда будет поощрять рост поступлений подоходного налога, а из-за использования дотаций ЕС будут также расти капитальные расходы.

По оценке Fitch, в этом году рост ВВП Эстонии составит 3,2 процента, но экономический рост замедлится по сравнению с прошлым годом. По оценке агентства, потребление также начинает замедляться, но уравновешивается уверенным ростом инвестиций.

По прогнозу Fitch, уровень безработицы продолжает снижаться. С отметки 5,4 процента за 2018 года в этом году он упадет до 5 процентов. Обстановка на рынке труда продолжит оказывать давление на рост затрат на рабочую силу, в результате номинальный рост зарплат составит в этом году 8,6 процента. Рост продуктивности по-прежнему не успевает за реальным ростом зарплат.

В этом году инфляция упадет до 2,4 процента. В условиях замедляющегося экономического роста спад продолжится и в 2021 году показатель достигнет 2 процентов.

Профицит текущего счета Эстонии с 1,9 процента за 2018 год в 2019 году упадет до 1,3 процента. В период 2020-2021 он стабилизируется на отметке 1,2 процента.