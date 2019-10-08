Осиновский: Центристская партия снова обманула своих избирателей

Тем самым Центристская партия проголосовала против своих собственных убеждений, своей предвыборной программы и интересов большинства своих избирателей, считает член СДПЭ Евгений Осиновский.

«Это всячески в интересах Эстонии, чтобы как можно больше жителей страны были связаны со своим государством через гражданство. Особенно это касается детей, наших детей, которые здесь родились, росли, ходили в школу, и для кого Эстония является единственной родиной. Сегодня тысячи из них автоматически являются гражданами Российской Федерации, а это – не в интересах Эстонии», – отметил Осиновский.

«Наше предложение простое – давайте признаем их своими, дадим им возможность расти в Эстонии гражданами именно нашей страны. Это будет способствовать формированию у них гражданского идентитета и росту сопричастности к государству», – сказал он.

Законопроект социал-демократов предлагал предоставить гражданство Эстонии детям, семьи которых живут в Эстонии по меньшей мере с момента восстановления независимости страны, и родители которых не являются гражданами Эстонии.

По словам Осиновского, было ожидаемо, что партии, проводящие национал-консервативную политику – EKRE, «Отечество» и Партия реформ – не поддержат шаг навстречу русскоязычным детям. «Но то, что вместе с ними против нашего проекта проголосовала и Центристская партия, которая обещала своим избирателям совершенно иную политику гражданства, одновременно и удивляет, и вызывает чувство неловкости. Жаль, что Центристскую партию русскоязычные жители интересуют лишь в день выборов», – подчеркнул он.