Фото и видео: а вы знаете мужчину, которого подозревают в поджоге человека в Таллинне?

Полиция устанавливает личность изображенного на фото и видео человека, который мог в сентябре 2017 года ночью в Таллинне на улице Гонсиори поджечь мужчину. Пострадавший получил ожоги, не опасные для жизни.

Основываясь на записи с камер видеонаблюдения и другие собранные доказательства, было установлено, что изображенный на видео мужчина может быть связан с преступлением.

«В рамках уголовного производства мы провели различные следственные действиям, общались со многими людьми, чтобы установить личность подозреваемого или найти людей, которые могут его знать, но установить личность до сих пор не удалось. Так как речь идет о тяжком преступлении, обращаемся за помощью общественности. Просим всех, кто узнает этого человека, либо владеет информацией, которая может помочь в установлении его личности, связаться с полицией», - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.