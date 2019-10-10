Сакков: вторжение Турции в Сирию поставило Эстонию перед моральным выбором

«Для нас наиболее важны хорошие союзнические отношения с США, могущество и стойкость НАТО. В этом случае перед нами встают вопросы, и некоторые из них весьма спорные, например, будущее курдов», - цитирует Свена Саккова портал Rus.ERR.

Он затрудняется сказать, вызовут ли действия Турции новый кризис с беженцами: «Серьезный кризис с беженцами в 2015 году после соглашения с Евросоюзом остановила Турция, то есть отчасти ключ в руках Турции».