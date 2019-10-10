Чт, 10.10.2019
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  • Сакков: вторжение Турции в Сирию поставило Эстонию перед моральным выбором

Сакков: вторжение Турции в Сирию поставило Эстонию перед моральным выбором

Свен Сакков.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Вторжение Турции в Сирию поставило Эстонию, готовящуюся стать временным членом совета безопасности ООН, перед моральным выбором, считает директор Международного центра оборонных исследований Свен Сакков.

«Для нас наиболее важны хорошие союзнические отношения с США, могущество и стойкость НАТО. В этом случае перед нами встают вопросы, и некоторые из них весьма спорные, например, будущее курдов», - цитирует Свена Саккова портал Rus.ERR.

Он затрудняется сказать, вызовут ли действия Турции новый кризис с беженцами: «Серьезный кризис с беженцами в 2015 году после соглашения с Евросоюзом остановила Турция, то есть отчасти ключ в руках Турции».

Турция обосновала свое вторжение в Сирию намерением разместить в буферной зоне беженцев, но Сакков не понимает, как там можно разместить еще три миллиона человек: «Это трудно представить, ведь там пустыня, в которой сейчас проживает полмиллиона человек».

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