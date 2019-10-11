Путин, Чавес и Лукашенко отдыхают: президент Зеленский установил новый мировой рекорд

"Мы хотим добиться инвестиций на Херсонщине, - продолжил Зеленский. - Есть идеи показывать Крыму, как мы вкладываем деньги и развиваем там инфраструктуру, особенно у временной границы. Поэтому вопрос воды не обсуждался". "Вода туда не пойдет", - добавил президент Украины.

О встрече с Путиным: она нужна, если хотим закончить войну, но пока все против

Владимир Зеленский не против прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным, но сегодня никто о ней не говорит, потому что все против. Об этом он сказал во время пресс-марафона. Так, на вопрос журналиста, возможно ли проведение его встречи с Путиным, Зеленский ответил: "Я не знаю".

По мнению президента Украины, такая встреча необходима, если есть желание закончить войну

"Мы договорились, что саммит "нормандского формата" может быть. Сложно было в целом договориться о том, чтобы он состоялся. Потому что с 2016 года его не было, и, в принципе, было такое ощущение, что это никому не нужно из власти. Мы сказали: "Нам нужно. Нужно смотреть друг другу в глаза, нужно встречаться", - заявил Зеленский.

При этом он отметил, что встречи эти могут быть в двух форматах: "нормандском" и тет-а-тет с Путиным. "Но об этой встрече, никто не говорит, потому что все против... Я не знаю... Я даже не могу вам сейчас об этом сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть. Она должна быть, если мы хотим закончить войну. Мы сейчас говорим только о "нормандскому формате". Пока что он такой. И я благодарен нашим западным партнерам, что хотя бы он у нас есть. И сейчас все готовы к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.

Зеленский не будет обнародовать стенограммы разговоров с Путиным: это навредит

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обнародование стенограмм его разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным может навредить возвращению украинских политзаключенных и процессу прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал во время пресс-марафона в ответ на вопрос журналистов о том, не собирается ли он последовать примеру США и обнародовать стенограмму разговора с американским президентом Дональдом Трампом, а также и с Путиным. "Я не готов публиковать мои разговоры, я даже не опубликовал разговор с господином Трампом", - отметил президент.